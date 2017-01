NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street geht die Rekordjagd zumindest bei den Technologiewerten weiter. So erreichte der Nasdaq 100 am Montag im frühen Handel bei 5022,03 Punkten einen Höchststand, nachdem er bereits am Freitag einen Rekordwert erreicht hatte. Zuletzt lag das Börsenbarometer 0,17 Prozent im Plus bei 5015,60 Punkten.

Einige an der Tech-Börse Nasdaq notierte Werte sprangen zu Wochenbeginn dank angekündigter Übernahmen deutlich an. Der stark beachtete US-Leitindex Dow Jones entfernte sich derweil etwas weiter von der noch nie erreichten Marke von 20 000 Punkten, an der er am Freitag nur sehr knapp gescheitert war./la/he